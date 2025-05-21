В Перми в долине Данилихи высадят две тысячи деревьев и кустарников

В рамках проекта «Зеленое кольцо» в столице Прикамья стартовали работы по озеленению в долине реки Данилихи.
Озеленение планируется в два этапа. Первый, подготовительный, включает санитарную и омолаживающую обрезку и удаление старых, больных и аварийных деревьев. Второй этап предполагает высадку более 190 деревьев и 1895 кустарников, а также многолетних цветов и луговых газонов из трав.
В парке Каменских подрядчик уже начал реализацию дендроплана. Здесь высадят 123 дерева и 796 кустарников. Так, в парке появятся береза повислая, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, тополь пирамидальный, клен Гиннала, рябина обыкновенная и сливолистная, черемуха обыкновенная. Среди кустарников, входящих в дендроплан, — роза морщинистая, ирга круглолистная, ива пурпурная, сирень обыкновенная, калина обыкновенная, спирея серая, смородина красная, арония черноплодная. Также в парке высадят яркие многолетние цветы: котовник, ирис желтый, осоку пальмолистную, иссоп, купальницу китайскую, вейник остроцветковый.