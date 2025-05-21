В Перми в долине Данилихи высадят две тысячи деревьев и кустарников

Озеленение планируется в два этапа. Первый, подготовительный, включает санитарную и омолаживающую обрезку и удаление старых, больных и аварийных деревьев. Второй этап предполагает высадку более 190 деревьев и 1895 кустарников, а также многолетних цветов и луговых газонов из трав.