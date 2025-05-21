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В Красноярском крае обнаружили множество проблем со льготными лекарствами

В крае правом на льготное лекарственное обеспечение обладают более 1,1 млн человек, но пользуется лишь 33%.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае правом на льготные лекарства обладают более 1,1 млн человек, однако воспользоваться им смогли лишь 390 тыс. людей. Власти обнаружили ряд проблем.

«Очевиден разрыв между плановой заявкой и фактическим отпуском лекарств. К сожалению, мы констатируем трудности с плановой работой: отсутствует поименный регистр пациентов, лечение которых требует существенных вложений: дорогих препаратов, специального питания», — говорит председатель комитета по охране здоровья и социальной политики Илья Зайцев.

Анализ отчёта властей показал, что в профильном министерстве нет системной работы по принятию и актуализации распорядительных документов. Появились вопросы и к порядку планирования бюджета (нет расчётов потребности в объёмах лекарств и средств на их приобретение).

Однако же фактические расходы растут: в 2024 году на льготные лекарства потратили 9 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2021.

Также мы писали, что Россельхознадзор направил информацию о блокировке больше сотни сайтов ветеринарных аптек Красноярска в Роскомнадзор. Специалисты обнаружили факты продажи препаратов без лицензии и продажу лекарств, запрещённых на территории страны.