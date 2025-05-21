В Красноярском крае обнаружили множество проблем со льготными лекарствами

В Красноярском крае правом на льготные лекарства обладают более 1,1 млн человек, однако воспользоваться им смогли лишь 390 тыс. людей. Власти обнаружили ряд проблем.
«Очевиден разрыв между плановой заявкой и фактическим отпуском лекарств. К сожалению, мы констатируем трудности с плановой работой: отсутствует поименный регистр пациентов, лечение которых требует существенных вложений: дорогих препаратов, специального питания», — говорит председатель комитета по охране здоровья и социальной политики Илья Зайцев.
Анализ отчёта властей показал, что в профильном министерстве нет системной работы по принятию и актуализации распорядительных документов. Появились вопросы и к порядку планирования бюджета (нет расчётов потребности в объёмах лекарств и средств на их приобретение).
Однако же фактические расходы растут: в 2024 году на льготные лекарства потратили 9 млрд руб., что в два раза больше, чем в 2021.
Также мы писали, что Россельхознадзор направил информацию о блокировке больше сотни сайтов ветеринарных аптек Красноярска в Роскомнадзор. Специалисты обнаружили факты продажи препаратов без лицензии и продажу лекарств, запрещённых на территории страны.