Трамп заработал больше 300 млн долларов от торгов криптовалютой

В гольф-клубе Трампа, расположенном в столице США, 22 мая пройдёт закрытое мероприятие, на которое приглашены 25 человек из списка самых влиятельных людей. В этот вечер состоится встреча с президентом, а на следующий день участников ждёт экскурсия по Белому дому.