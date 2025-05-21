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Трамп заработал больше 300 млн долларов от торгов криптовалютой

Президент США и его союзники заработали больше 300 млн долларов в виде комиссионных от торгов с момента запуска криптовалюты TRUMP.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и его сторонники получили более 300 миллионов долларов в виде комиссионных за торговлю с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе, сообщает телеканал Newsmax.

С момента запуска токена TRUMP в январе торговая активность принесла президенту США и его сторонникам 324,5 миллиона долларов комиссионных за торговлю. Из этой суммы 900 тысяч долларов были получены в течение последних двух дней.

После того как стало известно, что 200 крупнейших владельцев криптовалюты TRUMP будут приглашены на ужин с самим Трампом в Вашингтоне, рыночная стоимость монеты увеличилась на 50%, достигнув 2,7 миллиарда долларов.

В гольф-клубе Трампа, расположенном в столице США, 22 мая пройдёт закрытое мероприятие, на которое приглашены 25 человек из списка самых влиятельных людей. В этот вечер состоится встреча с президентом, а на следующий день участников ждёт экскурсия по Белому дому.

Ранее стало известно, что бизнес-империя семьи американского президента получила не менее двух млрд долларов доходов всего за первый месяц его пребывания у власти.