В Донецке задержали подозреваемую в финансировании ВСУ

Сотрудники ФСБ России задержали жительницу Донецка по подозрению в финансировании украинских формирований, сообщили в пресс-службе управления ведомства по ДНР.
По информации правоохранительных органов, женщина неоднократно перечисляла денежные средства на банковские счета, которые использовались для финансовой поддержки ВСУ.
«Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (“Государственная измена”)», — уточняется в сообщении.
Напомним, в марте Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Мариуполя по подозрению в подготовке теракта возле здания Приморской районной администрации города. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о содействии террористической деятельности.