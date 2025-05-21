В Донецке задержали подозреваемую в финансировании ВСУ

Напомним, в марте Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Мариуполя по подозрению в подготовке теракта возле здания Приморской районной администрации города. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о содействии террористической деятельности.