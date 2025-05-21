На Украине протестуют родные пленных десантников 82-й ОДШБр ВСУ

Военкор Александр Коц выразил уверенность, что Украина подойдет к обмену пленными по формуле «1000 на 1000» со всей «хуторской сообразительностью» и по факту захочет поменять своих же граждан, которые находятся в СИЗО по надуманным обвинениям, на нацистов и карателей, которые в разы нужнее киевскому режиму.