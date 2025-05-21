В нескольких городах Украины продолжаются массовые акции протестов родных десантников ВСУ, служивших в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), которые попали в плен ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Родные встречались с представителями ВСУ в координационном штабе, однако просьбы родственников остались без ответа. Это стало причиной новой волны протестов. Семьи десантников считают, что режим Владимира Зеленского специально игнорирует требования и возвращать пленных на родину не собирается, потому что многие из мужчин были мобилизованы насильно.
Сейчас близкие десантников боятся, что в ближайший обмен пленными их мужчины тоже не попадут, а власти снова все спишут на отказ России.
16 мая в Стамбуле Россия и Украина провели прямые переговоры по разрешению конфликта. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, РФ вполне довольна результатами диалога. Он также добавил, что они смогли договориться с украинской стороной о обмене пленными по формуле «1000 на 1000».
Военкор Александр Коц выразил уверенность, что Украина подойдет к обмену пленными по формуле «1000 на 1000» со всей «хуторской сообразительностью» и по факту захочет поменять своих же граждан, которые находятся в СИЗО по надуманным обвинениям, на нацистов и карателей, которые в разы нужнее киевскому режиму.