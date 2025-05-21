Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф ЧМ по хоккею

По итогам завершившихся 20 мая в Швеции и Дании матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года определились все четвертьфинальные пары. Заключительные встречи расставили окончательные акценты в турнирных таблицах, позволив сформировать состав участников стадии плей-офф.

По итогам завершившихся 20 мая в Швеции и Дании матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года определились все четвертьфинальные пары. Заключительные встречи расставили окончательные акценты в турнирных таблицах, позволив сформировать состав участников стадии плей-офф.

В группе А первое место заняла сборная Канады. Швеция расположилась на втором месте, Финляндия стала третьей, а Австрия сумела пробиться в четвертьфинал с четвёртой позиции. В группе B лидером оказалась Швейцария, вторую строчку заняли США, а следом за ними расположились Чехия и Дания.

Четвертьфинальные поединки назначены на 22 мая. Согласно установленному регламенту, команды, занявшие первые места, встретятся с обладателями четвёртых строчек противоположных групп, а вторые места сыграют с третьими.

Таким образом, в ¼ финала сыграют: Канада против Дании, Швеция сразится с Чехией, США встретятся с Финляндией, а Швейцария поборется с Австрией.

Капитан сборной Германии по хоккею Мориц Зайдер сожалеет о том, что такая сильная команда, как сборная России, не участвует в чемпионате мира. По его словам, российские хоккеисты являются лучшими в мире.

18 апреля российского хоккеиста и нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ. За свою спортивную карьеру он в третий раз получил приз «Арт Росс Трофи». Его наградили за количество забитых голов, а также пасов в сезоне.