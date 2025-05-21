Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф ЧМ по хоккею

По итогам завершившихся 20 мая в Швеции и Дании матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2025 года определились все четвертьфинальные пары. Заключительные встречи расставили окончательные акценты в турнирных таблицах, позволив сформировать состав участников стадии плей-офф.
В группе А первое место заняла сборная Канады. Швеция расположилась на втором месте, Финляндия стала третьей, а Австрия сумела пробиться в четвертьфинал с четвёртой позиции. В группе B лидером оказалась Швейцария, вторую строчку заняли США, а следом за ними расположились Чехия и Дания.
Четвертьфинальные поединки назначены на 22 мая. Согласно установленному регламенту, команды, занявшие первые места, встретятся с обладателями четвёртых строчек противоположных групп, а вторые места сыграют с третьими.
Таким образом, в ¼ финала сыграют: Канада против Дании, Швеция сразится с Чехией, США встретятся с Финляндией, а Швейцария поборется с Австрией.
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