Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф ЧМ по хоккею

18 апреля российского хоккеиста и нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ. За свою спортивную карьеру он в третий раз получил приз «Арт Росс Трофи». Его наградили за количество забитых голов, а также пасов в сезоне.