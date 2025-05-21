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ВС РФ за ночь сбили 127 беспилотников над регионами России

ПВО уничтожила 127 украинских БПЛА С 20:00 20 мая по 04:05 21 мая Сбиты: 41 дрон над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, 6 — над Московским регионом, 5 — над Владимирской, три над Рязанской. Сообщили Минобороны.

Срочная новость.

ПВО уничтожила 127 украинских БПЛА С 20:00 20 мая по 04:05 21 мая Сбиты: 41 дрон над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, 6 — над Московским регионом, 5 — над Владимирской, три над Рязанской. Сообщили Минобороны.