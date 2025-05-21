Максакова* пыталась через суд оспорить права детей на недвижимость в Москве

В своем встречном иске Максакова* пыталась оспорить сделку, заявив, что подписывала документы в состоянии алкогольного опьянения и не осознавала последствий. Однако суд не принял эти доводы, отказав в удовлетворении иска. Певица пыталась обжаловать решение, но апелляции оставляли без рассмотрения, а затем вернули документы заявителю.