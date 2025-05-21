Максакова* пыталась через суд оспорить права детей на недвижимость в Москве

Столичный суд отказал бывшей оперной певице Марии Максаковой* в иске о признании недействительным договора дарения квартиры. Согласно материалам дела, спорная недвижимость площадью 260 квадратных метров расположена на Краснопресненской набережной и оценивается в 200 миллионов рублей.
По данным РИА Новости, изначально дети Максаковой* — Илья и Людмила — подали на мать в суд в 2021 году, требуя принудительной регистрации перехода права собственности. Они утверждали, что певица, подписав договор дарения, уклонялась от оформления документов. Их интересы представлял адвокат Владимир Тюрин.
В своем встречном иске Максакова* пыталась оспорить сделку, заявив, что подписывала документы в состоянии алкогольного опьянения и не осознавала последствий. Однако суд не принял эти доводы, отказав в удовлетворении иска. Певица пыталась обжаловать решение, но апелляции оставляли без рассмотрения, а затем вернули документы заявителю.
Прежде сообщалось, что в отношении уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* завели новое уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Она пользовалась маркировкой своих материалов, которые она публиковала на YouTube-канале.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.