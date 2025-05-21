Бюро национальной статистики (БНС) с января по декабрь 2024 года провело единовременное модульное обследование «Использование бюджета времени населением», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Обследование проводится с периодичностью один раз в шесть лет. В 2024 году в нем приняли участие 11 914 респондентов в возрасте от 10 лет и старше», — рассказывают в БНС. Цель — получение информации об использовании населением своего времени, определение баланса между работой и личной жизнью, выявление изменений в образе жизни, объясняют в Бюро нацстатистики.
Так, по результатам исследования:
— 54,2% (13 часов) среднесуточного времени казахстанцев (в возрасте от 10 лет и старше) приходится на личный уход: сон — 9 часов 26 минут, еда и питье — 1 час 57 минут, личная гигиена и уход — 1 час 27 минут и так далее;
— 12,2% времени (2 часа 56 минут) население тратит на работу (занятость);
— 13,5% (3 часа 14 минут) — на ведение домашнего хозяйства;
— 2% (28 минут) — на обучение;
— 0,8% (12 минут) — на производство товаров для собственного использования (в том числе производство продуктов питания, производство одежды и других товаров — Ред.);
— оставшиеся 17,3% (4 часа 9 минут) приходятся на свободное время.
Мужское население в возрасте 15 лет и старше в среднем за день затрачивает на работу 5 часов 13 минут. Для женщин этот показатель составляет 4 часа 18 минут. Однако на ведение домашнего хозяйства у женщин уходит соответственно больше времени (4 часа 5 минут), чем у мужчин (1 час 51 минута), обращают внимание в Бюро национальной статистики. Свободного времени у мужчин в 1,6 раза больше чем у женщин: 4 часа 4 минуты и 2 часа 56 минут, соответственно.
«На работу занятые мужчины в среднем тратят 9 часов 7 минут, женщины — 7 часов 57 минут. На свободное время остается 2 часа 31 минута и 1 час 50 минут, соответственно», — сообщают в БНС.
Более подробно изучить результаты обследования «Использование бюджета времени населением» можно в разделе «Труд и доходы», в подразделе «Статистика уровня жизни» на сайте Бюро нацстатистики.