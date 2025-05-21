Свободного времени у мужчин в 1,6 раза больше чем у женщин

Бюро национальной статистики (БНС) с января по декабрь 2024 года провело единовременное модульное обследование «Использование бюджета времени населением», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. «Обследование проводится с периодичностью один раз в шесть лет. В 2024 году в нем приняли участие 11 914 респондентов в возрасте от 10 лет и старше», — рассказывают в БНС. Цель — получение информации об использовании населением своего времени, определение баланса между работой и личной жизнью, выявление изменений в образе жизни, объясняют в Бюро нацстатистики.