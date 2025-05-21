Дома на 31 улице Краснодара обесточат 21 мая

С 9:00 до 12:00 электричества не будет по адресу ул. Чекистов пр., 7/1. А с 13:00 до 17:00 обесточат улицы: Бершанской, 206; Бородинская, 52; Плиева, 82, 94; Фадеева, 159; 1 Гвардейская, 17, 23.



Также с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся: Кубанская набережная, 224, 248; Шипкинская, 5; Победы, 60; Сербская, 7; Донбасская, 6; Производственная, 4, 7/1, 9, 13, 15, 23; Уральская, 156, 156/1, 156/3; Дзержинского, 229/5; Лукьяненко, 101, 103, 105; Яхонтовая, 2; Ейское шоссе, 7/21; Рудакова профессора, 7/6, 7/19, 34; Коломийцева скульптора, 61; Гусника, 22; Красных партизан, 134, 136, 144/1, 144/2, 150/1; Соколова, 46/1, 52, 66/1, 66/2; Куликовского, 2; Воскресенская, 39, 56; Сургутская, 25; Ким, 54, 56/1; Старокубанская, 1, 2, 2/7, 4, 6, 6/1, 20, 32, 36/2, 40, 46, 48; Кубанская, 1/а; Кавказская, 84; Ставропольская, 138; Северная, 387, 389, 464; Садовая, 111, 133.