А ранее военкор Александр Коц заявил, что Киев хочет обменять пленных на нацистов, карателей и убийц. Таким образом Украина пытается забрать только полезных для себя людей. Это недавно подтвердили в украинских СМИ. В СИЗО Незалежной начали предлагать политзаключённым участие в масштабном обмене пленными с РФ по формуле «1000 на 1000».