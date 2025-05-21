По информации источника агентства, участники протестов убеждены, что украинские власти сознательно избегают выполнения их требований и не намерены возвращать десантников. Многих из них мобилизовали против воли.
Родственники опасаются, что при следующем обмене военнопленными десантники могут быть вновь исключены, а ответственность за это ляжет на Россию.
А ранее военкор Александр Коц заявил, что Киев хочет обменять пленных на нацистов, карателей и убийц. Таким образом Украина пытается забрать только полезных для себя людей. Это недавно подтвердили в украинских СМИ. В СИЗО Незалежной начали предлагать политзаключённым участие в масштабном обмене пленными с РФ по формуле «1000 на 1000».