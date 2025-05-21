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В Амурской области предотвращена диверсия на Транссибе по заданию Киева

Обвиняемый рассказал, что должен был заложить взрывное устройство на рельсах.

Источник: Аргументы и факты

В Амурской области предотвращена диверсия на Транссибе по заданию Киева, сообщили в региональном УФСБ РФ.

Задержанный рассказал, что в октябре 2024 года должен был собрать самодельное взрывное устройство, прийти на место диверсии и сделать ряд снимков. Так, он должен был сфотографировать место диверсии, момент закладки СВУ и результат взрыва рельсов.

В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Он заключен под стражу.

Ранее суд в Москве из-за побега из-под домашнего ареста заключил под стражу студентку Полину Костикову, обвиняемую в участии в террористической организации.

Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что Россия будет сталкиваться с украинскими диверсиями не одно десятилетие.