В Амурской области предотвращена диверсия на Транссибе по заданию Киева, сообщили в региональном УФСБ РФ.
Задержанный рассказал, что в октябре 2024 года должен был собрать самодельное взрывное устройство, прийти на место диверсии и сделать ряд снимков. Так, он должен был сфотографировать место диверсии, момент закладки СВУ и результат взрыва рельсов.
В отношении обвиняемого заведено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Он заключен под стражу.
Ранее суд в Москве из-за побега из-под домашнего ареста заключил под стражу студентку Полину Костикову, обвиняемую в участии в террористической организации.
Военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что Россия будет сталкиваться с украинскими диверсиями не одно десятилетие.