Гендиректор «Белджи» сказал про производство электромобилей Geely EX5 в Беларуси

По его словам, новая модель Geely EX5 уже есть в салонах и уже в скором времени пройдет официальная презентация электрокара для белорусского рынка. Свидерский уточнил, что собираются предзаказы на указанную модель и у тех, кто их оформит до 23 мая, будет возможность получить дополнительный бонус в 1000 рублей.