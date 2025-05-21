Гендиректор «Белджи» сказал про производство электромобилей Geely EX5 в Беларуси

Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский сказал про производство электромобилей Geely EX5, передает БелТА.
По его словам, новая модель Geely EX5 уже есть в салонах и уже в скором времени пройдет официальная презентация электрокара для белорусского рынка. Свидерский уточнил, что собираются предзаказы на указанную модель и у тех, кто их оформит до 23 мая, будет возможность получить дополнительный бонус в 1000 рублей.
Гендиректор заметил, что модель EХ5 представляет из себя электрический кроссовер, которые раньше не производили в Беларуси.
— Мы завозили готовые машины из Китая. В прошлом году презентовали машину E8 — седан премиум-класса. EX5 — это первая модель, которая собиралась уже на заводе, то есть имеет белорусский ВИН-код, — отметил Геннадий Свидерский.
Он сообщил, что есть программы постановки данной модели на крупноузловую сборку.
— Благодаря этой модели можно сказать, что завод «Белджи» начинает производство электромобилей, — подчеркнул гендиректор.
По словам Свидерского, новый кроссовер похож на бензиновый Atlas, однако содержит новшества, характерные для электромобилей. К примеру, навигацию, помощник водителю, сигналы. Вместе с тем в электрокаре все русифицировано. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 218 лошадиных сил, а полного заряда хватит на 430 километров. Свидерский обратил внимание, что завод планирует еще и гибридную бюджетную электрическую модель.
Гендиректор, говоря про локализацию и объемы, пояснил, что все будет зависеть от спроса.
— А в зависимости от объемов производства, мы будем принимать решения по серийности этих автомобилей. Мы планируем все-таки производство автомобилей, которые можно продавать не только на рынке Беларуси, но и поставлять в Россию, — отметил Геннадий Свидерский.
Тем временем мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ.
Ранее Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию.
Кроме того, министр образования Беларуси Иванец сказал об изменениях вступительной кампании.