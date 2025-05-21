Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор «Белджи» сказал про производство электромобилей Geely EX5 в Беларуси

Производство электромобилей началось на заводе «Белджи» в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор «Белджи» Геннадий Свидерский сказал про производство электромобилей Geely EX5, передает БелТА.

По его словам, новая модель Geely EX5 уже есть в салонах и уже в скором времени пройдет официальная презентация электрокара для белорусского рынка. Свидерский уточнил, что собираются предзаказы на указанную модель и у тех, кто их оформит до 23 мая, будет возможность получить дополнительный бонус в 1000 рублей.

Гендиректор заметил, что модель EХ5 представляет из себя электрический кроссовер, которые раньше не производили в Беларуси.

— Мы завозили готовые машины из Китая. В прошлом году презентовали машину E8 — седан премиум-класса. EX5 — это первая модель, которая собиралась уже на заводе, то есть имеет белорусский ВИН-код, — отметил Геннадий Свидерский.

Он сообщил, что есть программы постановки данной модели на крупноузловую сборку.

— Благодаря этой модели можно сказать, что завод «Белджи» начинает производство электромобилей, — подчеркнул гендиректор.

По словам Свидерского, новый кроссовер похож на бензиновый Atlas, однако содержит новшества, характерные для электромобилей. К примеру, навигацию, помощник водителю, сигналы. Вместе с тем в электрокаре все русифицировано. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 218 лошадиных сил, а полного заряда хватит на 430 километров. Свидерский обратил внимание, что завод планирует еще и гибридную бюджетную электрическую модель.

Гендиректор, говоря про локализацию и объемы, пояснил, что все будет зависеть от спроса.

— А в зависимости от объемов производства, мы будем принимать решения по серийности этих автомобилей. Мы планируем все-таки производство автомобилей, которые можно продавать не только на рынке Беларуси, но и поставлять в Россию, — отметил Геннадий Свидерский.

Тем временем мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ.

Ранее Минтруда сказало белорусам про дополнительную пенсию.

Кроме того, министр образования Беларуси Иванец сказал об изменениях вступительной кампании.