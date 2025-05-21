Депутаты Приморья оценили строительство объектов медицины

Так, из 10 объектов здравоохранения, которые планировалось завершить в 2024 году, сдать успеют максимум пять, три почти готовы, два могут успеть. Остальные, в том числе две поликлиники во Владивостоке и больницы в Вольно-Надеждинском и Михайловке, точно не будут достроены. Федеральная программа заканчивается в этом году, и даже при наличии краевых средств регион рискует получить штрафы.
Всего в программе 13 объектов, из них построены и работают только три. По словам замминистра строительства Приморья Александра Потапова, стоимость программы 10,44 млрд рублей, из которых меньше половины — федеральные деньги.
На финишной прямой больницы в Лазо и Яковлевке, а также поликлиника № 9 в Трудовом. Их сдадут осенью. До конца года могут успеть поликлиники в Находке и Новопокровке. Остальные четыре объекта вне сроков: поликлиники № 1 и № 5 во Владивостоке (готовность — 73% и 10%), больницы в Михайловке (15,6%) и Вольно-Надеждинском (27%). Последнюю сдвинули на 2026 год, на достройку заложено 2,1 млрд рублей.
Самая проблемная стройка — больница в Ольге. Ее не начали. Контракт заключен, но проект пришлось переделывать. Вместо полноценной больницы планируют одноэтажную модульную амбулаторию. Документация почти готова, судьбу объекта решат летом.
По словам министра здравоохранения Приморья Евгения Шестопалова, основная проблема — в правилах самой программы. Она завершается в 2025 году и продлеваться не будет, при этом стройки требуют федерального согласования. Поэтому даже достраивать за счет региона не всегда возможно и безопасно: возможны санкции. В краевом минздраве уверены, что по Михайловке достроят. А вот в Ольге запланировали пересобрать концепцию.
Заслушав доклад, депутаты поддержали предложения профильных министерств, добавив, что объекты необходимо достроить. «Что касается Ольги, то действительно нужно будет пересмотреть и понять, что нам нужно сделать исходя из того количества населения, которое там есть. Можно себе рисовать различные там проекты и заниматься гигантоманией, но на самом деле людям, которые там живут, нужно предоставить в моменте качественную и полноценную медицинскую помощь», — резюмировал Игорь Чемерис.