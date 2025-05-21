Депутаты Приморья оценили строительство объектов медицины

Так, из 10 объектов здравоохранения, которые планировалось завершить в 2024 году, сдать успеют максимум пять, три почти готовы, два могут успеть. Остальные, в том числе две поликлиники во Владивостоке и больницы в Вольно-Надеждинском и Михайловке, точно не будут достроены. Федеральная программа заканчивается в этом году, и даже при наличии краевых средств регион рискует получить штрафы.

Всего в программе 13 объектов, из них построены и работают только три. По словам замминистра строительства Приморья Александра Потапова, стоимость программы 10,44 млрд рублей, из которых меньше половины — федеральные деньги.