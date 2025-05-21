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Патрушев: Тихоокеанский флот решает важные задачи сдерживания угроз в АТР

Помощник российского президента поздравил моряков с Днем Тихоокеанского флота РФ.

Источник: Аргументы и факты

Тихоокеанский флот РФ выполняет важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в своем поздравлении с отмечаемым сегодня, 21 мая, Днем Тихоокеанского флота заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Госдеятель обратился в поздравительной телеграмме к командованию, личному составу, ветеранам и гражданским специалистам объединения, пожелав им успехов и благополучия.

«Моряки-тихоокеанцы демонстрируют высокий профессионализм, преданность Отечеству, верность Андреевскому флагу, достойно выполняют воинский долг во имя мира и спокойствия на восточных рубежах России и просторах Мирового океана», — подчеркнул Патрушев.