Патрушев: Тихоокеанский флот решает важные задачи сдерживания угроз в АТР

Тихоокеанский флот РФ выполняет важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в своем поздравлении с отмечаемым сегодня, 21 мая, Днем Тихоокеанского флота заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Госдеятель обратился в поздравительной телеграмме к командованию, личному составу, ветеранам и гражданским специалистам объединения, пожелав им успехов и благополучия.
«Моряки-тихоокеанцы демонстрируют высокий профессионализм, преданность Отечеству, верность Андреевскому флагу, достойно выполняют воинский долг во имя мира и спокойствия на восточных рубежах России и просторах Мирового океана», — подчеркнул Патрушев.