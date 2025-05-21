Патрушев: Тихоокеанский флот решает важные задачи сдерживания угроз в АТР

Тихоокеанский флот РФ выполняет важнейшие задачи по сдерживанию военных угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в своем поздравлении с отмечаемым сегодня, 21 мая, Днем Тихоокеанского флота заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.