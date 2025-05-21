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В Новосибирске мастер ответит в суде за тяжёлую травму работника

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела против мастера по ремонту оборудования и машиниста крана металлургического завода, обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности, что по неосторожности причинило тяжкий вред здоровью человека, сообщили в следственном отделе по Ленинскому району.

Источник: Freepik

По данным следствия, 26 июня 2024 года мастер, проявляя халатность, разрешил начать работу мостового крана с неисправной тормозной системой. В это время машинист крана, не проверив исправность оборудования, приступил к погрузочно-разгрузочным работам на том же рельсовом пути, где электрогазосварщик ремонтировал ходовое колесо транспортного средства. Во время движения крана произошло отключение электропитания, из-за чего неисправный тормоз не сработал, и кран по инерции столкнулся с транспортным средством. В результате ходовое колесо крана наехало на правую ногу сварщика, причинив ему тяжёлые травмы.

Следствием собраны достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.