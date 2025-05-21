В Омске прикрыли подпольный игорный клуб

На улице Бульварной в Омске пресекли работу зала азартных игр. Спецоперацию провели сотрудники УЭБиПК при поддержке бойцов Росгвардии. В момент задержания в заведении оказались шестеро человек — это сотрудники и посетители клуба. Деталями поделились 21 мая в региональном УМВД.
«Полицейские изъяли 43 комплекта компьютерного оборудования, используемого для проведения азартных игр через Интернет. Также изъяты вспомогательные устройства, необходимые для организации игорной деятельности, черновые записи, телефон с номерами клиентов и дневная выручка — более 83 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Нелегальный клуб функционировал предположительно с начала весны 2025 года. Его администратором являлась 24-летняя жительница Омской области. Рекламировались услуги заведения при помощи приватного канала в мессенджере.
Сотрудники МВД продолжают устанавливать всех причастных к деятельности незаконной организации.