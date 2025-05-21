В Омске прикрыли подпольный игорный клуб

На улице Бульварной в Омске пресекли работу зала азартных игр. Спецоперацию провели сотрудники УЭБиПК при поддержке бойцов Росгвардии. В момент задержания в заведении оказались шестеро человек — это сотрудники и посетители клуба. Деталями поделились 21 мая в региональном УМВД.