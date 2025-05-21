В Новосибирске у старинного особняка снесут надстроенный этаж

По данным «Новой Сибири», инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области еще в сентябре 2022 года выявила факт нелегальной перестройки. Внимание инспекторов привлекли определенные строительные работы, в ходе которых выяснилось, что ведется несанкционированное возведение четвертого этажа. Речь идет о домах под номерами 43 и 45 по улице Коммунистической — двух кирпичных зданиях, представляющих собой архитектурные памятники, в прошлом принадлежавших состоятельным купцам. Первый особняк был построен в 1912 году, второй — в 1913.