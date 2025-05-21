Из-за разрушений дорог в Кировском округе Приморья ограничили проезд тяжеловесов

В Кировском муниципальном округе Приморья введены ограничения для движения тяжеловесного транспорта на нескольких участках дорог. Мера принята для предотвращения дальнейшего разрушения покрытия и обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минтранса Приморья.
Теперь по указанным дорогам могут передвигаться только транспортные средства с разрешённой максимальной массой не более 5 тонн. В ближайшее время специалисты «Примавтодора» установят соответствующие дорожные знаки. Контроль за соблюдением ограничений будет обеспечен.
Ограничение распространяется на следующие участки:
Хабаровск — Владивосток — Ильмовка; Руновка — Афанасьевка; Руновка — Степановка; Кировский — Николо-Михайловка — Яковлевка; Кировский — Красная Сопка.
Напомним, в Приморье с 24 марта введены временные ограничения на движение большегрузного транспорта. Эта мера направлена на защиту дорожного покрытия в периоды, когда его несущая способность снижается из-за сезонных природно-климатических условий.