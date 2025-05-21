Из-за разрушений дорог в Кировском округе Приморья ограничили проезд тяжеловесов

Теперь по указанным дорогам могут передвигаться только транспортные средства с разрешённой максимальной массой не более 5 тонн. В ближайшее время специалисты «Примавтодора» установят соответствующие дорожные знаки. Контроль за соблюдением ограничений будет обеспечен.