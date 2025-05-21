Ликвидация: неуловимый лидер уральского ОПГ вступил в ВСУ и нашел смерть

Aif.ru стало известно о смерти одного из самых разыскиваемых в России преступников — неонациста Семена Ермолинского. Бандит входил в состав уральского ОПГ «Чистильщики», жертвами которого стали не менее 14 человек. Ермолинский числился в розыске с 2012 года. Ещё до начала СВО его следы обнаружились на Украине.