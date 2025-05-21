Ликвидация: неуловимый лидер уральского ОПГ вступил в ВСУ и нашел смерть

Aif.ru стало известно о смерти одного из самых разыскиваемых в России преступников — неонациста Семена Ермолинского. Бандит входил в состав уральского ОПГ «Чистильщики», жертвами которого стали не менее 14 человек. Ермолинский числился в розыске с 2012 года. Ещё до начала СВО его следы обнаружились на Украине.
Ермолинский был одним из самых опасных беглых уголовников.
Много лет данные Семена Ермолинского были указаны в списке наиболее опасных разыскиваемых преступников на специальной странице главного сайта МВД РФ.
За информацию, которая помогла бы найти одного из дюжины уголовников, ведомство предлагает вознаграждение суммой в 1 миллион рублей. В их числе «орский маньяк» Валерий Андреев и профессиональный киллер Олег Тимошенко.
В ориентировке на Ермолинского было указано: «16.3.1987. место рождения: РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. С-ПЕТЕРБУРГ. Особые приметы: рост 180−185 см, волосы тёмные, могут быть окрашены в иной цвет, стрижка налысо или короткая, носит бороду, телосложение спортивное, спинка носа искривлена, татуировки на руках и теле, кличка “Генри”». Сейчас его карточка в перечне отсутствует.
В чем обвиняли Ермолинского.
Одного из самых активных сленов уральской банды Ермолинского разыскивали по подозрению в совершении ряда серьёзных преступлений, включая убийства, сексуальные домогательства, угрозы убийством и нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего.
Кроме того, этот бритоголовый преступник был приверженцем неонацистских идей. Он был известен своим увлечением холодным оружием. К группе «чистильщиков» он присоединился после удачного выступления на соревнованиях по ножевому бою.
Отец разыскиваемого преступника — известный шахматист и гроссмейстер Алексей Ермолинский, который в советские годы эмигрировал в США. О сыне он публично не высказывался.
Какие преступления совершала банда «Чистильщиков».
Ермолинский был членом преступной группировки, которой руководил адвокат из Екатеринбурга Василий Фёдорович. Группировка, известная как «чистильщики» или «уральские санитары каменных джунглей», занималась грабежами и похищениями людей. На их счету 14 убийств, в том числе с особой жестокостью. Они убивали гастарбайтеров и сутенёров, забивая их молотками и стреляя в голову.
В 2012 году стало известно о резонансном убийстве американского предпринимателя Джорджа Кары Якубяна. Его обгоревшее тело было найдено в яме заброшенного гаража.
Иностранца ограбили, а затем перевезли в заброшенный гараж, где один из членов ОПГ разбил ему голову ударом кувалды. Якубяна также ударили несколько раз ножом в шею, а тело облили бензином и подожгли.
Был замечен на Украине.
После начала арестов в 2012 году Ермолинскому удалось бежать. По некоторым данным, позже он оказался на Украине, где участвовал в боях против жителей Донбасса. В интернете можно найти его фотографии в камуфляжной форме без опознавательных знаков.
На Украине находятся и другие фигуранты списка самых разыскиваемых преступников — основатели украинского спецподразделения «Кракен»* Сергей «Чили» Величко** и Константин Немичев**, обвиняемые в издевательствах над пленными. По данным руководителя проекта «Хроники геополитики», боевики могли обосноваться в Сумской области.
«По нашему предположению, Немичев и возможно Величко могут быть где-то в пункте постоянной дислокации в Сумской области. Именно в этом месте постоянно гибнут боевики “Кракена”* во время налёта наших FPV-дронов на места скопления нацистов», — сообщил руководитель проекта в комментарии aif.ru.
Кто ещё в списке самых разыскиваемых преступников.
Андрей Кузнецов — бывший помощник опального монаха Сергия (Романова) из Среднеуральского монастыря. Обвиняется в серии убийств и разбое.
Валерий Андреев («Орский маньяк») — подозревается в убийствах семи девушек. Николай Емельянов («Емеля») — лидер преступной группировки.
Андрей Самойлов — участник массового убийства в Челябинске в 1991 году.
Дмитрий Мамонтов — убил знакомого, заминировал тело и скрылся. Фарид Махмудов — экс-глава ОПГ из Коми.
Владимир Кириллов — самарский бизнесмен, заказавший убийство судьи. Женщина выжила.
Олег Тимошенко — профессиональный киллер. Владимир Шестерин — киллер из Волгограда. Также считается погибшим, но официального подтверждения нет.
*-террористическая организация, запрещенная в России.
**-внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.