Европейский союз (ЕС) пребывает в глубоком экономическом упадке, который сравним с предсмертным состоянием. Об этом сообщает The Spectator.
С 2000 года, отмечает издание, доля промышленности Европы в мире упала с 22,5 до 14 процентов, стали — с семи до четырех процентов. Кроме того, на 4,7 миллиона экземпляров снизилось количество автомобилей, произведенных в Старом свете. Фермы закрываются, а тарифы на электричество растут. Последние уже выше, чем в США и Азии. При этом ВВП в этом году не достигнет и одного процента.
«Факты и цифры поражают. ЕС слаб и неэффективен, его не следует воспринимать всерьез. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъеме, живет в стране грез», — сообщила газета.
Ранее сообщалось, что политика перевооружения может окончательно разрушить экономику Евросоюза. Долговая нагрузка некоторых стран ЕС уже находится на довольно высоком уровне. И уже сейчас милитаризация ЕС ведет к сокращению расходов на социальные нужды.
Кроме того, Европейская комиссия пересмотрела прогноз роста экономики Евросоюза на 2025 год, связав ухудшение ожиданий с влиянием тарифной политики президента США Дональда Трампа.