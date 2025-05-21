О Евросоюзе сказали правду, которую он не признает

С 2000 года, отмечает издание, доля промышленности Европы в мире упала с 22,5 до 14 процентов, стали — с семи до четырех процентов. Кроме того, на 4,7 миллиона экземпляров снизилось количество автомобилей, произведенных в Старом свете. Фермы закрываются, а тарифы на электричество растут. Последние уже выше, чем в США и Азии. При этом ВВП в этом году не достигнет и одного процента.