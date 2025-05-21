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Цифровые паспорта домашних животных будут доступны в eGov Mobile

АСТАНА, 21 мая — Sputnik. Цифровые паспорта домашних животных будут доступны в eGov Mobile.

Источник: Пресс-служба АО "НИТ"

Как сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии», владельцы кошек, собак и других питомцев могут легко просматривать их данные в разделе «Цифровые документы».

Все данные загружаются из Единой базы данных по учету домашних животных TABAN. В этой системе фиксируются все зарегистрированные питомцы и ключевые события, связанные с ними.

В самом цифровом паспорте содержатся все данные о питомце:

  • индивидуальный номер животного;
  • номер документа;
  • кличка и окрас;
  • порода и дата рождения;
  • особые приметы;
  • вид и пол животного;
  • адрес регистрации;
  • адрес фактического содержания животного;
  • ФИО и ИИН владельца.

А также информация о чипировании, стерилизации и вакцинации с указанием дат и статусов.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
  • перейти в сервис «Цифровые документы»;
  • в разделе «Другие документы» ознакомиться с Паспортом животного;
  • в случае если документ не отображается, пользователю необходимо нажать кнопку «Обновить документы».

Цифровой паспорт позволяет владельцам оперативно предоставлять информацию о питомце при посещении ветеринарной клиники, оформлении путешествий, участии в выставках и в случае утери животного. Кроме того, он способствует системному учету домашних животных, снижению числа безнадзорных питомцев и повышению ответственности владельцев.

отметили в «НИТ»

По состоянию на март 2025 года в системе зарегистрировано более 224 тысяч домашних питомцев. Более 20 тысяч из них являются бездомными.

Создали такую возможность специалисты комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и АО «Информационно-учетный центр» Минфина. Заказчиком нового сервиса выступило Минэкологии Казахстана.