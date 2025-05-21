Цифровые паспорта домашних животных будут доступны в eGov Mobile

Как сообщила пресс-служба АО «Национальные информационные технологии», владельцы кошек, собак и других питомцев могут легко просматривать их данные в разделе «Цифровые документы».
Все данные загружаются из Единой базы данных по учету домашних животных TABAN. В этой системе фиксируются все зарегистрированные питомцы и ключевые события, связанные с ними.
В самом цифровом паспорте содержатся все данные о питомце:
- индивидуальный номер животного;
- номер документа;
- кличка и окрас;
- порода и дата рождения;
- особые приметы;
- вид и пол животного;
- адрес регистрации;
- адрес фактического содержания животного;
- ФИО и ИИН владельца.
А также информация о чипировании, стерилизации и вакцинации с указанием дат и статусов.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- перейти в сервис «Цифровые документы»;
- в разделе «Другие документы» ознакомиться с Паспортом животного;
- в случае если документ не отображается, пользователю необходимо нажать кнопку «Обновить документы».
Цифровой паспорт позволяет владельцам оперативно предоставлять информацию о питомце при посещении ветеринарной клиники, оформлении путешествий, участии в выставках и в случае утери животного. Кроме того, он способствует системному учету домашних животных, снижению числа безнадзорных питомцев и повышению ответственности владельцев.
По состоянию на март 2025 года в системе зарегистрировано более 224 тысяч домашних питомцев. Более 20 тысяч из них являются бездомными.
Создали такую возможность специалисты комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и АО «Информационно-учетный центр» Минфина. Заказчиком нового сервиса выступило Минэкологии Казахстана.