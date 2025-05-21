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Из Омска появится дополнительный дневной рейс в Санкт-Петербург

Рейсы появятся в летнем расписании аэропорта со 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет географию дневных полетов из Омска в Санкт-Петербург.

С 5 июня рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. А со 2 июля по 31 августа, в пик летнего сезона, частота полетов увеличится до ежедневной.

Дополнительный рейс из Омска будет открыт со 2 июля по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Пассажирам, планирующим путешествие из Омска в Санкт-Петербург, также доступны ежедневные рейсы авиакомпании «Россия» и рейсы авиакомпании «Северный ветер», самый ранний рейс запланирован в 4:30.

Новые рейсы будут работать до 31 августа.

Ранее мы писали, что Red Wings запустит прямые рейсы из Омска в Улан-Удэ и Минеральные Воды.