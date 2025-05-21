В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 14-летнего школьника. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Известно, что Ярослав Лутченко ушел на учебу утром 20 мая, но домой так и не вернулся. Связь с подростком прервалась, родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи. Сейчас к поискам подключились правоохранители и волонтеры.
Рост пропавшего — 172 сантиметров. У него русые волосы, зеленые глаза. Одежда: серая толстовка на молнии и коричневые брюки с карманами.
Полиция и волонтеры просят всех, кто видел Ярослава или располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам 102 или 112.
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