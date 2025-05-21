В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 14-летнего школьника

Известно, что Ярослав Лутченко ушел на учебу утром 20 мая, но домой так и не вернулся. Связь с подростком прервалась, родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи. Сейчас к поискам подключились правоохранители и волонтеры.