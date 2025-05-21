Россиян предупредили о новых правилах обращения с отходами

Новые правила вводят обновленную терминологию, включая такие понятия как «фандомат», «площадка накопления ТКО» и «место сбора вторичных ресурсов». Полный переход на обновленную систему планируется завершить к 2030 году, что позволит поэтапно внедрить все запланированные изменения. Одним из ключевых также нововведений станет запрет на смешивание раздельно собранных отходов при их транспортировке.