Россиян предупредили о новых правилах обращения с отходами

Новые правила обращения с отходами вступят в силу с сентября.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу обновленные правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые заменят действующие нормы с 2016 года. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
«С 1 сентября 2025 года вступят в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)», — рассказа он в интервью ТАСС. Он добавил, что документ, рассчитанный до 2031 года, устанавливает требования к содержанию контейнерных площадок, условиям договоров с региональными операторами и маркировке мусорных баков.
Новые правила вводят обновленную терминологию, включая такие понятия как «фандомат», «площадка накопления ТКО» и «место сбора вторичных ресурсов». Полный переход на обновленную систему планируется завершить к 2030 году, что позволит поэтапно внедрить все запланированные изменения. Одним из ключевых также нововведений станет запрет на смешивание раздельно собранных отходов при их транспортировке.
Ранее сообщалось, что с 1 июля медицинские отходы класса А будут официально считаться ТКО. Это значит, что медучреждения должны будут заключать договоры с региональными операторами на их вывоз, пишет 360.ru.