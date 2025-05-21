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Появились кадры допроса подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

В управлении ФСБ по Амурской области уточнили, что мужчине предъявлены обвинения.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба безопасности опубликовала видеозапись с кадрами допроса жителя Амурской области, подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали.

В региональном управлении ведомства уточнили, что мужчине предъявлены обвинения. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее ФСБ сообщила, что в Амурской области удалось предотвратить диверсию на Транссибе. По информации ведомства, мужчина, которого подозревают в подготовке нападения, действовал по заданию Киева. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).