Появились кадры допроса подозреваемого в подготовке диверсии на Транссибе

Ранее ФСБ сообщила, что в Амурской области удалось предотвратить диверсию на Транссибе. По информации ведомства, мужчина, которого подозревают в подготовке нападения, действовал по заданию Киева. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).