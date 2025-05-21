Новосибирское Минприроды выдало разрешение на отстрел бобров

Минприроды Новосибирской области разрешило отстреливать бобров. Соответствующий приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов размещен на сайте регионального министерства.
Отстреливать бобров решили не просто так. Они стали нести угрозу нанесения ущерба здоровью местных жителей, объектам животного мира и среде их обитания.
Всего охотникам разрешено застрелить 30 особей в период с 20 мая по 16 июня. Использовать можно только огнестрельное охотничье оружие. При этом бобров разрешено добывать не по всему региону, а только в некоторых охотничьих угодьях.
— Охотничьи угодья ООО «НОООИР», охотничье хозяйство «Чулымское» Чулымского района Новосибирской области — 20 особей; охотничьи угодья ООО ОХ «Трофей», охотничье хозяйство «Трофей» Чулымского района Новосибирской области — 10 особей, — указано в приказе.