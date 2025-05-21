Жителя Прикамья будут судить за ДТП с пострадавшими на пешеходном переходе

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, не имеющим права управления транспортным средством.
Как полагает следствие, в октябре 2023 года житель Кудымкара, не имеющий права управления транспортным средством, за рулем ВАЗ-2106 не уступил дорогу пешеходам на нерегулируемом переходе. Две женщины в результате наезда получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Фигурант признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, объяснил, что пытался избежать столкновения, но не смог, а прав не имеет, так как не смог сдать экзамены для получения водительского удостоверения.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.