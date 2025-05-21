Еще четыре района Беларуси определились с днями трезвости

Так, в Ганцевичском районе Брестской области продажа алкогольных напитков будет ограничена в течение суток 24 мая на «Последний звонок» и 13 июня — на выпускные вечера.
В эти же дни антиалкогольные акции пройдут и городе Пинск Брестской области.
В Волковысском районе Гродненской области реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов будет ограничена с 18:00 дня проведения выпускных вечеров до 08:00 следующего за ним дня.
В Несвижском района Минской области дни трезвости тоже пройдут 24 мая и 13 июня, когда в школах запланировано проведение торжественных мероприятий.
Однако есть исключения. Так, ограничения не будут распространяться на продажу спиртного в объектах общепита на розлив, а в магазинах для проведения ритуальных мероприятий, свадеб и юбилеев.