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Еще четыре района Беларуси определились с днями трезвости

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Власти четырех районов Беларуси определились с датами проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующие решения райисполкомов опубликованы в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Так, в Ганцевичском районе Брестской области продажа алкогольных напитков будет ограничена в течение суток 24 мая на «Последний звонок» и 13 июня — на выпускные вечера.

В эти же дни антиалкогольные акции пройдут и городе Пинск Брестской области.

В Волковысском районе Гродненской области реализация водки, ликеро-водочных изделий, вина, коньяка, бренди, кальвадоса, шампанского и других напитков с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов будет ограничена с 18:00 дня проведения выпускных вечеров до 08:00 следующего за ним дня.

В Несвижском района Минской области дни трезвости тоже пройдут 24 мая и 13 июня, когда в школах запланировано проведение торжественных мероприятий.

Однако есть исключения. Так, ограничения не будут распространяться на продажу спиртного в объектах общепита на розлив, а в магазинах для проведения ритуальных мероприятий, свадеб и юбилеев.