Миронов предложил повысить пособия для беременных студенток

«Предлагать все же установить пособия в размере МРОТ, который почти на три тысячи рублей выше прожиточного минимума», — передает слова Миронова ТАСС. Миронов напомнил о законопроекте Минтруда, предусматривающем повышение пособий для беременных студенток до уровня регионального прожиточного минимума. Однако он считает, что этих мер недостаточно для полноценной поддержки молодых матерей.