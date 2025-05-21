Для самарских медиков построят коттеджный поселок на 20 семей в 2027 году

Правительство Самарской области приняло решение оказать поддержку медицинским специалистам, столкнувшимся с проблемами жилья.
Эта инициатива нашла отражение в специальной программе социального и экономического развития региона, рассчитанной вплоть до 2029 года включительно.
Одним из важнейших направлений программы станет ежегодная покупка правительством жилых помещений непосредственно для врачей и медработников.
Планируется приобретение минимум тридцати пяти квартир ежегодно, начиная уже с первого квартала 2025 года. Эти квартиры будут распределяться среди нуждающихся медицинских сотрудников, обеспечивая им достойные условия проживания.
Помимо покупки готовых квартир, предусмотрена масштабная программа строительства жилого комплекса для медицинского персонала.
Речь идет о создании целого коттеджного посёлка, способного вместить не менее двадцати семей. Проект предусматривает выделение подходящего земельного участка, которое должно состояться уже летом 2026 года.
Само же строительство запланировано на следующий, 2027 год, что позволит врачам обрести комфортные жилищные условия.
Эта позволит привлечь квалифицированные кадры, мотивируя специалистов оставаться в регионе.