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В Екатеринбурге открыли движение трамваев по улице Победы, закрытое после опрессовок

В среду в Екатеринбурге открыли движение трамваев по улице Победы, закрытое из-за повреждения в ходе опрессовок.

Накануне утром движение было закрыто в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова. Причина в том, что в результате гидравлических испытаний повредился асфальт под трамвайными путями. После этого начались работы по восстановлению тепломагистрали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня утром движение трамваев по улице Победы было открыто в обоих направлениях.

«На пересечении улиц Победы — Стахановская ведутся дорожные работы. Введено ограничение скорости 10 км/ч в обоих направлениях», — уточнили в мэрии.