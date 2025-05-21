В Екатеринбурге открыли движение трамваев по улице Победы, закрытое после опрессовок

Накануне утром движение было закрыто в обоих направлениях от остановки Лукиных до остановки Кузнецова. Причина в том, что в результате гидравлических испытаний повредился асфальт под трамвайными путями. После этого начались работы по восстановлению тепломагистрали.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня утром движение трамваев по улице Победы было открыто в обоих направлениях.
«На пересечении улиц Победы — Стахановская ведутся дорожные работы. Введено ограничение скорости 10 км/ч в обоих направлениях», — уточнили в мэрии.