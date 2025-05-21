В Иркутской области зафиксирован умеренный рост цен в апреле

Потребительские цены в Приангарье в апреле выросли на 0,6%, что соответствует общероссийским тенденциям. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, наибольший рост отмечен в сегменте платных услуг (+1,6%) и алкогольной продукции (+1,5%), тогда как непродовольственные товары в среднем подешевели на 0,3%.
Среди продуктов питания традиционно подорожали сезонные овощи: капуста стала стоить на 12% дороже, лук — на 10%, чеснок и морковь — на 3−5%. В то же время порадовали снижением цен некоторые фрукты: апельсины подешевели на 3%, груши — на 2%, виноград — на 1,5%. Значительно снизилась стоимость яиц (-10%) и охлажденной курицы.
На алкогольном рынке наиболее заметно подорожала водка (+2,6%). В преддверии летнего сезона строительные материалы показали разнонаправленную динамику: цемент стал дороже на 7%, ламинат — на 3%, тогда как виниловые обои подешевели на 4%.
В сфере услуг наиболее существенный рост цен зафиксирован на железнодорожные билеты в купе (+11%) и проезд в городском транспорте (+4%). Туристические направления демонстрируют неоднородную динамику: поездки в Турцию подорожали на 25%, а в ОАЭ, напротив, подешевели на 18%. Отдых на российском Черноморском побережье вырос в цене на 30%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Братска отработали действия при угрозе эпидемии.