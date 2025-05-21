В Иркутской области зафиксирован умеренный рост цен в апреле

В сфере услуг наиболее существенный рост цен зафиксирован на железнодорожные билеты в купе (+11%) и проезд в городском транспорте (+4%). Туристические направления демонстрируют неоднородную динамику: поездки в Турцию подорожали на 25%, а в ОАЭ, напротив, подешевели на 18%. Отдых на российском Черноморском побережье вырос в цене на 30%.