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Нетерпеливым пассажирам грозит штраф: Турецкие авиакомпании ужесточили правила поведения на борту

Адвокат Гюрол предупредил о штрафе для спешащих покинуть салон самолёта туристов.

Источник: Комсомольская правда

Турецкие авиакомпании начали строго следить за пассажирами, встающими с мест до полной остановки воздушного судна. Согласно новому циркуляру Генерального управления гражданской авиации Турции, действующему с 2 мая, нарушителям грозит административный штраф и внесение в «черный список» перевозчика.

Как пояснил РИА Новости адвокат Джандаш Гюрол, фиксировать нарушения будут с помощью бортовых камер видеонаблюдения и докладов экипажа. Бортпроводники получили указания тщательно контролировать пассажиров, за каждым членом экипажа закреплен определенный сектор салона.

«После того, как прозвучал анонс для пассажиров, он становится уже директивой и пассажир обязан следовать этим правилам, если же он их нарушил, то считается нарушившим дисциплину», — заключил правозащитник.

Прежде стало известно, что туристы в Испании могут получить штраф в размере 200 тысяч евро из-за броска камня в ущелье.