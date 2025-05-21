Нетерпеливым пассажирам грозит штраф: Турецкие авиакомпании ужесточили правила поведения на борту

Турецкие авиакомпании начали строго следить за пассажирами, встающими с мест до полной остановки воздушного судна. Согласно новому циркуляру Генерального управления гражданской авиации Турции, действующему с 2 мая, нарушителям грозит административный штраф и внесение в «черный список» перевозчика.
Как пояснил РИА Новости адвокат Джандаш Гюрол, фиксировать нарушения будут с помощью бортовых камер видеонаблюдения и докладов экипажа. Бортпроводники получили указания тщательно контролировать пассажиров, за каждым членом экипажа закреплен определенный сектор салона.
«После того, как прозвучал анонс для пассажиров, он становится уже директивой и пассажир обязан следовать этим правилам, если же он их нарушил, то считается нарушившим дисциплину», — заключил правозащитник.
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