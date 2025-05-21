Экс-жена вора в законе Тюрина не смогла отсудить у детей квартиру за 200 миллионов рублей

Как следует из судебных материалов, Максакова оформила договор дарения квартиры, однако не осуществила регистрацию перехода права собственности и не предприняла необходимых действий для завершения этой процедуры. В качестве причины она указывала нехватку свободного времени и отсутствие доверенных лиц. В результате ответчица не выполнила требования истцов по исполнению договорных обязательств, что и послужило основанием для обращения последних в суд.