Крокодил в Индии целиком проглотил мужчину

Очевидец бросился в деревню, чтобы сообщить о происшествии. Местные жители и родственники фермера прибежали к реке и даже заметили крокодила с телом в пасти, однако шум спугнул его, и рептилия скрылась под водой. Останки мужчины так и не были найдены — по всей видимости, крокодил съел его полностью.