Крокодил в Индии целиком проглотил мужчину

В Индии крокодил напал на фермера и полностью его проглотил. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил 24 Digital.
Трагедия произошла в округе Нараянпет. 55-летний Ганка Тумпа пришел к реке, чтобы проверить клапан водопровода, когда огромный хищник напал на него со спины. Его товарищ, находившийся рядом, попытался вмешаться, но крокодил быстро затащил мужчину под воду.
Очевидец бросился в деревню, чтобы сообщить о происшествии. Местные жители и родственники фермера прибежали к реке и даже заметили крокодила с телом в пасти, однако шум спугнул его, и рептилия скрылась под водой. Останки мужчины так и не были найдены — по всей видимости, крокодил съел его полностью.
Инцидент вновь поднял вопрос об опасности столкновений людей с дикой природой. Власти пообещали принять меры, чтобы избежать подобных трагедий в будущем, передает телеканал.
В индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего Фики Бантама, когда тот находился у моря вместе с отцом и другом, и утащил его под воду. Вместе с соседями родители ребенка организовали поиски мальчика. Позднее к ним присоединились сотрудники полиции, но тело Фики так и не нашли.
В иракском городе Эль-Куфа лев на глазах у соседей напал на 50-летнего Акила Фахр аль-Дина, который приобрел его в качестве питомца, и съел часть тела мужчины.