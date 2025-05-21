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Отключение мобильного интернета прокомментировали воронежские власти

Это связано с внедрением системы защиты от беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 20 мая многие жители Воронежа столкнулись с масштабными сбоями в мобильной интернет-связи. В некоторых районах города они полностью отсутствовала. Это нарушило привычный распорядок жизни горожан.

Пресс-служба правительства региона выпустила заявление, поясняющее произошедшее. Выяснилось, что отключения мобильного интернета связаны с внедрением системы защиты от беспилотников.

Власти уточнили, что при введении режима угрозы атаки дронов в определенных зонах мобильный интернет будет отключаться ради безопасности.

Стоит отметить, что режим воздушной тревоги был объявлен 20 мая в 10:13 и с тех пор не был отменен.