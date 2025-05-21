В Ставрополе в жилом доме произошел взрыв

Срочная новость.
В Ставрополе в семь утра произошел взрыв в жилом доме. Взорвался газовый котел, пострадал также дом напротив. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Ставрополь».
В Ставрополе в семь утра произошел взрыв в жилом доме. Взорвался газовый котел, пострадал также дом напротив. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Ставрополь».
Срочная новость.
В Ставрополе в семь утра произошел взрыв в жилом доме. Взорвался газовый котел, пострадал также дом напротив. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Ставрополь».