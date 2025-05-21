Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ставрополе в жилом доме произошел взрыв

В Ставрополе в семь утра произошел взрыв в жилом доме. Взорвался газовый котел, пострадал также дом напротив. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Ставрополь».

Срочная новость.

В Ставрополе в семь утра произошел взрыв в жилом доме. Взорвался газовый котел, пострадал также дом напротив. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Ставрополь».