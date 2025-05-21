В Бурятии отдел полиции строили незаконные мигранты: на начальника завели дело

Эту проблему высокопоставленный полицейский решил путем привлечения коммерсанта, у которого были свои специалисты. Но как оказалось, эти работники были нелегальными мигрантами. Тыловик обещал прикрыть их незаконное пребывание в России. Расследование продолжается.