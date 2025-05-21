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В Бурятии отдел полиции строили незаконные мигранты: на начальника завели дело

В отношении главного тыловика МВД Бурятии возбудили уголовное дело.

В отношении главного тыловика МВД Бурятии возбудили уголовное дело. Ему вменяют превышение должностных полномочий при строительстве отдела полиции в Кабанске, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника тыла МВД по Республике Бурятия. Он подозревается в превышении должностных полномочий», — говорится в официальном сообщении.

Следствие считает, что начальник тыла нарушил закон во время строительства здания отдела полиции в Кабанске два года назад. Тогда подрядчик не успевал по срокам завершения работ из-за отсутствия необходимого количества рабочих.

Эту проблему высокопоставленный полицейский решил путем привлечения коммерсанта, у которого были свои специалисты. Но как оказалось, эти работники были нелегальными мигрантами. Тыловик обещал прикрыть их незаконное пребывание в России. Расследование продолжается.