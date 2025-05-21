Коммунальные службы Уфы устранили последствия ливня и штормового ветра

Минувшей ночью коммунальные службы Уфы занимались ликвидацией ущерба, нанесенного сильным ливнем и шквальным ветром. Как сообщил руководитель администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, стихия повалила деревья, разнесла мусор по улицам, а некоторые крупные ветки оказались на проезжей части.
Ранее МЧС сообщало, что из-за ветра крыши жилых домов в некоторых районах Башкирии были сорваны ураганным ветром. Согласно прогнозам республиканских синоптиков, в предстоящие дни в регионе ожидается дождливая погода с сильными порывами ветра.