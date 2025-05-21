Коммунальные службы Уфы устранили последствия ливня и штормового ветра

Ранее МЧС сообщало, что из-за ветра крыши жилых домов в некоторых районах Башкирии были сорваны ураганным ветром. Согласно прогнозам республиканских синоптиков, в предстоящие дни в регионе ожидается дождливая погода с сильными порывами ветра.