Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунальные службы Уфы устранили последствия ливня и штормового ветра

В Уфе устраняют последствия ливня.

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 72% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью коммунальные службы Уфы занимались ликвидацией ущерба, нанесенного сильным ливнем и шквальным ветром. Как сообщил руководитель администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов, стихия повалила деревья, разнесла мусор по улицам, а некоторые крупные ветки оказались на проезжей части.

Ранее МЧС сообщало, что из-за ветра крыши жилых домов в некоторых районах Башкирии были сорваны ураганным ветром. Согласно прогнозам республиканских синоптиков, в предстоящие дни в регионе ожидается дождливая погода с сильными порывами ветра.