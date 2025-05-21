В Хабаровске выбрали нового почетного гражданина города

На заседании Хабаровской городской думы выбрали почетного гражданина города. Такое звание присвоили участнику Великой Отечественной войны Анатолию Александровичу Красноногову. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Анатолий Красноногов был мобилизован в 1943 году, прошел артиллерийскую школу и воевал на Дальнем Востоке. За свою службу награжден орденами Отечественной войны второй степени и Трудового Красного Знамени. Также имеет медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Маршала Жукова и «За победу над Японией».
Сейчас Анатолию Александровичу 99 лет. Он полон энергии и активно занимается патриотической работой со школьниками. В год 80-летия Победы ветеран готовится отметить свой 100-летний юбилей в сентябре.