В Хабаровске выбрали нового почетного гражданина города

Анатолий Красноногов был мобилизован в 1943 году, прошел артиллерийскую школу и воевал на Дальнем Востоке. За свою службу награжден орденами Отечественной войны второй степени и Трудового Красного Знамени. Также имеет медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Маршала Жукова и «За победу над Японией».