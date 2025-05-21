Марочко: ВС РФ взяли под контроль 2 км дороги у Красного Первого

Подразделения ВС РФ взяли под контроль 2 км дороги у населенного пункта Красное Первое Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российским силам также удалось продвинуться на 400 м северо-западнее от Фиголевки.
Кроме того, ВС РФ заняли новые рубежи у Двуречной и Дорошовки.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что ВС РФ установили огневой контроль над ключевыми путями снабжения ВСУ в районе Купянска.
Накануне сообщалось, что ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и склады ВСУ в 147 районах.