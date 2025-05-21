ФСБ: Фашисты в первый день оккупации Мариуполя замуровали в стены 26 человек

Нацисты в первый день оккупации Мариуполя во времена Великой Отечественной войны замучили и замуровали в стены здания 26 человек. При этом здание раньше принадлежало НКВД. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы ФСБ.
— Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы, и полуживыми замуровали их в стенах подвала. Через 13 дней эти трупы раскопали и показали населению под видом жертв НКВД, — говорится в документах.
Данные взяты из актов документирования преступлений нацистов от 15 сентября 1943 года, передает РИА Новости.
Ранее в ФСБ были опубликованы показания палача вермахта Мартина Фойербаха. Было установлено, что Фойербах лично повесил 120 человек, отрубил головы 80 гражданам, 10 из них были казнены путем отсечения конечностей, двоих он пригвоздил за руки и ноги.
Созданный в нацистской Германии спецназ «Бранденбург» убивал на оккупированных территориях местных жителей, в том числе детей. Так, в августе 1942 года в деревне Малое Ковалево расстреляли 30 человек, в том числе женщин, стариков и детей.