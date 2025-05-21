Психолог Жамалова рассказала, как меняется психика бездомных

«Мне говорят: “Идите, берите справку о судимости”. А я, да, попал по глупости, не в ту дверь вошел. ~»Опа, судимость есть, мы не берем, с судимостью просим не обращаться«.~ Там не берут, там, и все, ты никому не нужен. Куда пойти? Бухать от горечи. И начинают спиваться, бомжевать», — возмущается он поверх газеты, все больше распаляясь. — «А потом депутат удивляется, что у нас рабочих рук не хватает. А рабочие руки многие в места [лишения свободы] попали. Раньше, в Советском Союзе, устраивали на работу. Горбачев и этот, как его, Ельцин, все сломали, заводы-фабрики сломали, и все, на улицу».