Митрополит Корнилий: русская старообрядческая церковь никогда не хотела объединения

— Учение об антихристе — часть православной догматики. В Священном Писании сказано, что антихристом будет конкретная личность, а не некая абстракция в виде, например, «ересей, царствующих в мире». Описаны признаки его приближения: когда на земле не останется места, где не было бы проповедано Евангелие, это бездуховность, и всеобщая развращенность людей, это природные катаклизмы, массовые гонения на исповедующих Христа. Все вышеперечисленное будет распространено в таких масштабах, которые нам трудно представить. Приход антихриста нельзя «отменить». Единственное, что мы можем сделать — это: первое — быть духовно бдительным и подготовиться к «антихристовому времени», чтобы иметь духовные очи его распознать, второе — отсрочить, а это можно сделать только в процессе личного духовного самоустроения, праведной христианской жизни, смирения, покаяния, очищения души, укрепления веры, ведь Бог не оставит своих верных.