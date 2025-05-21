Росприроднадзор проводит проверку из-за странных пятен на Волге

Жители микрорайона Мещерское озеро пожаловались на странные пятна, которые не первый раз уже видят на поверхности воды реки Волга в районе Борского моста. Все это также сопровождается неприятным запахом, будто кто-то сливает загрязненные воды в реку. В последний раз такое замечали в минувшие выходные.