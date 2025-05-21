Росприроднадзор проводит проверку из-за странных пятен на Волге

Росприроднадзор проведет проверку из-за странных пятен на реке Волга в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Жители микрорайона Мещерское озеро пожаловались на странные пятна, которые не первый раз уже видят на поверхности воды реки Волга в районе Борского моста. Все это также сопровождается неприятным запахом, будто кто-то сливает загрязненные воды в реку. В последний раз такое замечали в минувшие выходные.
В Росприроднадзоре заявили, что обращений по этому поводу от местных жителей в ведомство не поступало. Однако инспекторы все же проведут предварительную проверку информации и при необходимости примут соответствующие меры.
«Ситуация продолжает оставаться на контроле Межрегионального управления», — добавили в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что суд приостановил деятельность полигона промышленных отходов ООО «Реал-Бор» на месяц.