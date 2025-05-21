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Трамвайное кольцо на Черном пруду в Нижнем Новгороде ждет ремонт

В Нижнем Новгороде запланирован ремонт трамвайных путей на кольце в районе Черного пруда.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как рассказали представители ЦРТС, отвечая на вопрос нижегородца, реконструкция этого участка пройдет в рамках муниципального контракта. Кроме того, в планах и ремонт трамвайного кольца на улице Маслякова в том же Нижегородском районе. Сроки начала данных работ в настоящее время неизвестны.

Как сообщалось ранее, участок улицы Октябрьской в центре Нижнего Новгорода перекрыли на три месяца из-за ремонта трамвайных путей.

Напомним, что трамвайный маршрут № 8 в Нижнем Новгороде полностью планируется восстановить до конца 2025 года. Также сообщалось. что трамвай № 2 в Нижнем Новгороде может вернуться на «городское кольцо» в августе 2025 года.