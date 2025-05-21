Трамвайное кольцо на Черном пруду в Нижнем Новгороде ждет ремонт

Как рассказали представители ЦРТС, отвечая на вопрос нижегородца, реконструкция этого участка пройдет в рамках муниципального контракта. Кроме того, в планах и ремонт трамвайного кольца на улице Маслякова в том же Нижегородском районе. Сроки начала данных работ в настоящее время неизвестны.