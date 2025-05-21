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В Омске остановку «Банк» переименуют в честь Сибирского казачьего института

Соответствующее решение поддержал сегодня депутатский корпус Омского горсовета.

Источник: Комсомольская правда

Остановка общественного транспорта «Банк» вблизи СКК имени Блинова в Омске будет переименована. Сегодня депутаты Омского городского совета одобрили инициативу казаков о присвоении остановке нового названия — «Сибирский казачий институт».

Предложение о переименовании поступило от представителей казачества, которые отметили, что в районе остановки отсутствует банковское учреждение, тогда как Сибирский казачий институт является важным ориентиром для местных жителей и гостей города. Таким образом, новое название будет связано с историей города и фактически наполнит его актуальным содержанием.

Решение о переименовании вступит в силу после оформления всех необходимых документов. Ожидается, что замена табличек на остановке будет произведена в ближайшее время.