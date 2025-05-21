В Омске остановку «Банк» переименуют в честь Сибирского казачьего института

Предложение о переименовании поступило от представителей казачества, которые отметили, что в районе остановки отсутствует банковское учреждение, тогда как Сибирский казачий институт является важным ориентиром для местных жителей и гостей города. Таким образом, новое название будет связано с историей города и фактически наполнит его актуальным содержанием.