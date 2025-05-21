Суд вынес приговор аграрию из Зеленогорска, присвоившему деньги компании

Однако было установлено, что предприятие имело задолженности не только перед сотрудниками, но и перед другими предпринимателями, у которых генеральный директор занимал деньги. При этом сам руководитель не обладал достаточной платежеспособностью, и аренду его дома оплачивал сотрудник фирмы.