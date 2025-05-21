Суд вынес приговор аграрию из Зеленогорска, присвоившему деньги компании

В Зеленогорске бывший руководитель ООО «Искра» признан виновным в хищении средств, полученных от продажи сельскохозяйственной техники, и приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Следствие установило, что в 2021 году 43-летний директор сельскохозяйственной фирмы реализовал 14 тракторов, являющихся собственностью организации. Несмотря на уменьшение штата и, как следствие, снижение потребности в технике, вырученные 3,5 миллиона рублей не были направлены на нужды предприятия, а оказались в распоряжении руководителя.
Обвиняемый отрицал свою вину, утверждая, что предоставил договоры займа наличных средств ООО «Племзавод Таежный», которым он также руководил. Он заявил, что имел право распоряжаться деньгами по своему усмотрению и не проводил их через кассу.
Однако было установлено, что предприятие имело задолженности не только перед сотрудниками, но и перед другими предпринимателями, у которых генеральный директор занимал деньги. При этом сам руководитель не обладал достаточной платежеспособностью, и аренду его дома оплачивал сотрудник фирмы.
Суд признал его виновным в присвоении 900 тысяч рублей с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Наложенный ранее арест на дорогостоящий автомобиль осужденного остался в силе.