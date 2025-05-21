Малышева призвала пройти тест на близость инсульта

Врач Елена Малышева и ее соведущие — иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман — в программе «Жить здорово!» на Первом канале призвали россиян пройти несложный тест, который поможет выявить риск инсульта.
Для проверки двигательной активности необходимо сжать руку, оставив только указательный и большой пальцы, и в течение 10 секунд коснуться ими друг друга как можно больше раз. По словам Продеуса, нормальным считается результат от 30 касаний и выше.
— От 20 до 30 — это называется средняя степень нарушения двигательной активности. Меньше — это провал теста, — заключил иммунолог.
Малышева объяснила, что снижение моторики может указывать на нарушенный кровоток в головном мозге и быть предвестником инсульта. Гандельман порекомендовал тем, кто не справился с заданием, пройти УЗИ сосудов шеи, а также проверить давление и уровень холестерина.
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